Investita sul marciapiedi al Vomero, 65enne in prognosi riservata: immagini choc

Una 65enne napoletana è ricoverata in prognosi riservata in seguito all'investimento da parte di un auto. La donna, soccorsa dall'ambulanza del 118 e assistita al Cardarelli, stava camminando in via Enrico Alvino, nel cuore del Vomero, quando è stata colpita da un veicolo che si era ribaltato dopo lo scontro con un'altra vettura.

L'incidente che ha causato l'investimento è avvenuto intorno alle 21.00 di mercoledì sera, all'incrocio tra via Alvino e via Massimo Stanzione dove si sono scontrate una Fiat 500, condotta da un 19enne napoletano e una Peugeot 207 condotta da una 20enne che si è ribaltata, investendo la 65enne che si trovava sul marciapiedi.



Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale comandata dache ha proceduto al sequestro dei veicoli e all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza per la ricostruzione della rocambolesca dinamica che è in fase di indagine.