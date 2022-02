Investita vicino alla caserma, grave runner di Marano

Runner investita a Marano a due passi dalla caserma dei carabinieri. La donna, in stato di semicoscienza, è stata soccorsa da alcuni passati e dai militari dell'Arma della locale compagnia.

Ad investirla una Smart guidata da un uomo che si è fermato per prestare i soccorsi. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso: la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano. I fatti si sono verificati in via Lazio, in pieno centro cittadino. Numerosi i testimoni del grave sinistro, l'ennesimo degli ultimi tempi nella città di Marano.