Investito mentre attraversa la strada: è in prognosi riservata al Cardarelli

Giovedì 4 Gennaio 2018, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 22:23

Un 77enne napoletano, è in gravi condizioni dopo essere stato investito su via Nuova Dietro la Vigna, a Piscinola. L'anziano che abita poco distante dal luogo dell'incidente, stava attraversando la strada quando è stato colpito dall'automobile condotta da un 36enne, originario di Giugliano, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso, allertando il 118. L'investimento è avvenuto poco prima delle 20.Il 77enne, che nell'impatto al suolo ha battuto la testa ed è ora ricoverato all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata, si trovava vicino all'attraversamento pedonale ma l'esatta dinamica dell'investimento è al vaglio della sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano. Gli agenti hanno eseguito nei confronti del conducente dell'auto, i test per rilevare l'eventuale assunzione di alcool o sostanze artificiali e stanno procedendo ai rilevi planimetrici sul posto.