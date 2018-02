Uomo travolto dal metrò linea 1 a Materdei: la circolazione sospesa per tre ore

Chiusa la linea 1 del metrò per l'investimento di una persona, travolta dal treno alla stazione di Materdei. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto: l'uomo, 37 anni, è stato estratto dai pompieri da sotto al treno ed è in condizioni molto gravi.



L'intera tratta che collega Piscinola a piazza Garibaldi è interdetta alle corse e il personale di stazione sta facendo sfollare tutti gli stazionamenti. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118.

Venerdì 9 Febbraio 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 13:24

Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un tentativo di suicidio: in questa direzione - secondo Anm, la società che gestisce il servizio - vanno le immagini delle telecamere di videosorveglianza in banchina. In base alle prime ricostruzioni, sembra che la persona si sia gettata sui binari all' arrivo del treno in transito: il macchinista - sottolineano all'azienda - non avrebbe avuto alcuna possibilità di fermare in tempo il convoglio ed evitare la tragedia.La circolazione è sospesa si sta valutando sempre con nulla osta di riprendere la circolazione limitata alla sola tratta Piscinola-Vanvitelli dove per l'utenza è possibile utilizzare interscambio con altri mezzi di trasporto per il centro città.«Ci dispiace moltissimo che quest'uomo, padre di due bambini, abbia deciso di compiere quest'atto estremo, speriamo che riesca a sopravvivere, siamo vicinissimi alla famiglia colpita da questo tragico evento», dichiara Fabio Cuomo, segretario dell'Orsa. E abbraccia idealmente anche il macchinista: «Siamo vicinissimi al nostro amico e collega, esperto macchinista trasferito anch'esso in ospedale ancora sotto choc».Alle ore 12.40 circa la circolazione della Linea 1 della metropolitana ha ripreso regolare servizio sull'intera tratta Piscinola - Garibaldi dopo l'interruzione delle ore 9.30 di questa mattina per un tentato suicidio nella stazione di Materdei. Lo ha reso noto l'Anm in una nota. L'uomo investito dal treno in transito nella stazione «è stato tempestivamente soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza all'ospedale in codice rosso», è scritto nella nota.