Giovanna della Posta - Ceo di Invimit Sgr, società del Mef - cosa è il "Fondo Napoli" che ha ricevuto l'ok dal Consiglio comunale?

«Mi faccia innanzitutto dire una cosa a cui tengo molto: in questa operazione rivendico la mia napoletanità. Ho messo davvero tutta me stessa per fare qualcosa per la mia città, alla quale vorrei restituire almeno una piccola parte di quanto mi ha dato. L'operazione è un passaggio epocale per Napoli e ne sono felice»

APPROFONDIMENTI Case, lo sprint del Comune di Napoli: nuova società entro fine anno Villa Favorita, via al rilancio: affidata alla fondazione Ville Vesuviane B&B a Napoli, il flop del codice per stanare gli abusivi

Di cosa si tratta?

«Intanto diciamo che è un'operazione tutta tra pubblico e pubblico, i privati non c'entrano nulla, come ho erroneamente letto da qualche parte. Il Comune non ha venduto niente. Piuttosto ha trasformato la proprietà degli immobili da diretta a indiretta attraverso le quote di un fondo. È importante sottolineare che il titolare è sempre il Comune, che possiede il 70%».

Concretamente cosa significa?

«Il 30% rimanente, grazie a una norma specifica, possiamo alienarlo a un altro soggetto pubblico: un fondo, alimentato economicamente dall'Inail, che poi contribuirà con le risorse necessarie anche alla valorizzazione degli immobili che abbiamo apportato».

Il Comune guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, nella sostanza, cosa ci guadagna?

«Circa 16 milioni cash che arriveranno nel primo trimestre del nuovo anno e 30,5 milioni in quote che comprendono anche il valore delle caserme, per un totale di 46 milioni di euro. I soldi arriveranno a inizio 2024 perché per il conferimento è necessaria una nostra delibera che necessitava del via libera del Consiglio comunale. Sottolineo che più il processo di valorizzazione va avanti, più sale il valore delle quote. I benefici sono tanti: i soldi per la valorizzazione li mette il Fondo, il Comune fa cash subito e resta proprietario di maggioranza del veicolo».

E Invimit cosa ci guadagna?

«Noi siamo il mezzo per azionare le risorse per la valorizzazione, ma sarà il Comune a dire l'ultima parola. Il tema dell'alienabilità è solo un'opzione che viene dopo la valorizzazione. La Galleria Principe, ad esempio, non sarà alienata, l'obiettivo è la valorizzazione. Si alienerà in caso solo quello che non interessa e sarà sempre il Comune a deciderlo perché il Fondo avrà un comitato consultivo dove siedono rappresentanti del Municipio».

Cosa significa valorizzazione?

«Oggi i beni del Comune sono solo un costo, la parola chiave è redditività. L'immobile di Pizzofalcone è stata un'operazione di cui essere orgogliosi perché coniuga legalità e redditività. Il comune si è reso conto che l'immobile, che era occupato abusivamente, oltre a creare un danno sociale perdeva valore ed è corso ai ripari. Ora abbiamo riconquistato la legalità, in primis, e con essa anche la possibilità di mettere a reddito un bene».

Perché Inail o altri investitori istituzionali si dovrebbero interessare a Napoli?

«Gestiamo 14 fondi per un valore complessivo di 2 miliardi, ma la cosa più importante è che riusciamo a mettere insieme operazioni da centinaia di milioni, talvolta miliardi, di valore generato, perché facciamo squadra con enti diversi. Raggiungiamo dimensioni tali da essere notati sul mercato e abbiamo già un parterre di investitori istituzionali che guardano ai nostri investimenti. Questo modo di muoverci costituisce un accreditamento anche a livello globale».

C'è interesse su Napoli al netto del patrimonio immobiliare?

«C'è differenza di approccio per gli investitori, tra Nord e Sud. Una diffidenza che ognuno di noi ha il compito di scardinare. Sono stata recentemente con il Ministro Urso nella penisola araba, in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati. L'Italia è nel radar degli investitori, bisogna portarli a Napoli, fargli vedere che siamo all'altezza di competere con le altre città italiane. E li porteremo in città perché sono pronti a investire. Ma non solo Napoli, tutto il Sud va promosso. Il tema, in generale, è che i Comuni non possono occuparsi da soli anche di questo, ecco perché Manfredi con lungimiranza ha scelto Invimit. Quello del sindaco è stato un atto d'amore verso la città».

Lei rivendica la sua napoletanità allora visto che sullo stadio Maradona tra Comune e Ssc Napoli è in atto uno scontro sulla vendita o sulla gestione dello stesso stadio, Invimit sarebbe interessata a inserirlo nel Fondo?

«La parola chiave è sempre redditività e oggi nel bilancio dei Comuni questo tipo di immobili sono solo un costo».

Il Comune fa pagare alla Ssc Napoli 850mila euro di canone l'anno a fronte di incassi almeno cento volte superiori da parte della Società...

«Non entro nel merito di questi fatti né della querelle tra Manfredi e De Laurentiis. La prima cosa da capire è in che stato di manutenzione è il Maradona. Il tema deve essere portato a livello nazionale perché le infrastrutture sportive devono essere considerate strategiche per il Paese. Si potrebbe fare un ragionamento a partire da almeno 7-8 strutture. In questo caso si potrebbe lavorare su dei Fondi e Invimit potrebbe fare la sua parte. Ogni progetto porta Pil, occupazione e contribuisce alla riduzione del debito. Facciamolo e basta».