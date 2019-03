CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 13 Marzo 2019, 09:25

«Se non rischiassi di provocare mi verrebbe da risponderle così: magari fino a tre anni fa ci fosse stato solo un intoppo. Purtroppo a Bagnoli è successo ben altro. Invece, pur considerando che con la pubblica amministrazione l'intoppo è sempre dietro l'angolo, non credo che questa volta ci sarà uno stop al programma di bonifica e valorizzazione. Come, alla fine, non accade più da tre anni: abbiamo fatto 29 gare, un piano di caratterizzazione profondo, dettagliato e certificato, la messa in sicurezza e gli arenili, il dissequestro del Turtle point e così via. Lunedì è stato assicurato che in pochi giorni ci verrà fornita un'interpretazione autentica del contenuto del decreto Vas che ci consentirà di andare avanti».«Penso il contrario di quello che diceva Macario, se lo ricorda? Bambole, non c'è una lira. Mi spiego. Sono certo che il Cipe rifinanzierà il programma di bonifica e valorizzazione di Bagnoli, la cui portata è troppo rilevante per poter essere interrotto per assenza di risorse. Invitalia ha fatto una richiesta e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha assicurato che verrà esaudita. Sono certo che al prossimo Cipe accadrà. D'altra parte non diciamo spesso che fatichiamo ad utilizzare i fondi europei per lo sviluppo e la coesione? O che, quando li utilizziamo, lo facciamo male? Bagnoli è un esempio virtuoso ed utile per confutare queste convinzioni».«Semplicemente non fermandomi alle sensazioni. Ma limitandomi ad osservare i fatti. Tutte le volte che posso concorrendo a farli accadere. Lunedì sono andato via dalla cabina di regia molto più ottimista di quanto lo fossi quando vi sono entrato. E mi basta».