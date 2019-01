Napoli, il racconto choc della donna: â€‹«Io, al guinzaglio del mio cane, il mio ex peggio di una bestia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 23:02

Due occhi grandi e scuri, un corpo minuto e la voglia di tornare a vivere. La storia di Stella, nome di fantasia, ridotta in un letto d’ospedale, comincia con tre parole. “Non voglio morire”. Dal primo dell’anno, la 38enne srilankese, è ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Cardarelli con una prognosi di 21 giorni dopo le brutali percosse del compagno. “Non posso morire perché devo pensare ai miei due figli a cui mando i soldi per permettergli di studiare – racconta la donna che lavora come domestica – ho avuto paura che per me fosse veramente finita e questo mi ha dato la forza di denunciare”. Quello che è accaduto, Stella, non poteva immaginarlo: in 5 anni di convivenza con quell’uomo, anch’egli srilankese e buddista, le aggressioni subite si erano manifestate con insulti, scenate di gelosia, discussioni, ma mai con la violenza. “Si innervosiva anche se salutavo un amico o un’amica e controllava sempre i miei spostamenti - continua la donna – nonostante facessi una vita ritirata, casa e lavoro, c’era sempre qualche ragione per arrabbiarsi con me”. In tutti questi anni, come tante altre vittime, Stella non ha avuto la forza di lasciarlo perché - dice – “ha fatto anche molte cose buone ma non può chiamarsi amore un sentimento dove c’è violenza”.L’AGGRESSIONE“Ero stanca di subire minacce: avevo deciso di lasciarlo, è peggio di una bestia”. Quando lui ha capito che Stella sarebbe andata via sul serio, ha finto di accettare, ma dopo aver visto i bagagli, l’ha picchiata fino a farle perdere i sensi. “Si è messo a piangere e si è mostrato dispiaciuto ma ero decisa a lasciarlo perché non riuscivo più a vivere nella paura – spiega meglio la vittima - ha aspettato che chiamassi il taxi per aggredirmi in strada, gettandomi il cellulare addosso e colpendomi ripetutamente”. La scena più brutale fa ancora rabbrividire Stella mentre la racconta. “Ha strappato il collare del mio cane, che amo moltissimo e stavo portando via. Me l’ha infilato al collo trascinandomi per tutti i gradoni di Chiaia finché i miei occhi si sono chiusi”. La voce della donna è spezzata dalla paura ma in fondo, il peggio è passato. «A un certo punto non ricordo più nulla: ho in testa le urla della gente che inveiva contro di lui, questa è l’ultima scena che mi è rimasta impressa prima di svenire».