Venerdì 19 Aprile 2019, 00:04

All’età di 57 anni e dopo 33 di carriera, Angela Copertino non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe scoppiata in lacrime, tutta tremante, nei corridoi di una stazione della Circumvesuviana, circondata dalla gente, dai colleghi e dalle forze dell’ordine. Un pianto disperato, che si è placato soltanto nelle stanze dell’ospedale Apicella di Pollena Trocchia, dove i medici le hanno prescritto ansiolitici e riposo, con una prognosi di sette giorni. Un pianto frutto di un battibecco con un sedicenne, che prima l’ha insultata con epiteti a sfondo sessista e poi è tornato in stazione con la famiglia, padre, madre e fratellino di dieci anni, per continuare a farsi sentire. A quel punto Angela Copertino non ce l’ha fatta più. Ed è crollata: «Sì, perché sono stata costretta a subire insulti e minacce che a un uomo non verrebbero fatte mai. E non è giusto. Io merito rispetto, come tutti. Non è la prima volta che mi accade una cosa del genere, ma stavolta ho deciso di raccontare tutto. Ora basta».