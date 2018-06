«Io, manager della movida napoletana costretto dai boss a trasferirmi al nord»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:11

Ha spiegato per quali motivi ha lasciato Napoli, o meglio, il mondo della movida notturna: quella dei locali più gettonati, delle pressioni di boss della camorra cittadina per ottenere un tavolo in bella mostra al centro della discoteca. È lo scorso 15 maggio, quando in Procura viene ascoltato come testimone Valerio Tremiterra, fino a qualche anno fa agente di pubbliche relazioni (pr) nei locali notturni a Napoli, prima di decidere di cambiare lavoro e, soprattutto, di cambiare città.Parole cariche di amarezza, che sono finite nel fascicolo a carico dei fratelli Esposito, quelli che gestivano il Club partenopeo di Coroglio e che potevano vantare frequentazioni patinate, a partire da alcuni calciatori del Napoli. Un'inchiesta rafforzata dalla decisione del Tribunale del Riesame, che ha confermato gli arresti a carico dei fratelli Giuseppe e Gabriele (ma anche delle donne coinvolte), mentre è stato scarcerato il solo Francesco Esposito (difeso dall'avvocato Roberto Saccomanno), che oggi fa registrare il racconto di un giovane ma affermato manager della movida partenopea. Ma perché ascoltare come persona informata dei fatti Tremiterra? Cosa racconta l'ex pr napoletano? Poche pagine depositate agli atti, ma cariche di disillusione e di rammarico per l'impossibilità di lavorare a Napoli, con una movida assediata da boss di primo piano, che sibilano le loro minacce velate pur di avere la certezza di un tavolino al centro del locale. Spiega Tremiterra: «Ho scelto di andare a Milano anche perché proprio non ce la facevo più a stare nel mondo dei locali notturni».