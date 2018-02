Ai seggi ma senza ritirare la scheda: la protesta degli sfollati di Ischia

Sabato 24 Febbraio 2018, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non più proclami, ma azioni anche forti. La protesta degli sfollati del terremoto di Casamicciola e Lacco Ameno questa volta farà capolino direttamente nei seggi elettorali. Non sarà la proclamazione di una semplice astensione dal voto o di annullare la scheda, quanto piuttosto la volontà di mettere a verbale, presentandosi ai seggi ma senza ritirare la scheda, il disappunto di ognuno per quello che viene considerato oramai il disinteresse della politica verso i gravi problemi che affliggono le comunità isolane devastate dal sisma del 21 agosto scorso. A ratificare l'iniziativa, dopo tanti mesi di attesa, sarà domani l'assemblea popolare degli sfollati che si riunirà alle 17:30 a Lacco Ameno nella capiente sala dell'Auditorium del Regina Isabella.All'ordine del giorno, oltre alla proposta di attuare il voto di protesta, si decideranno azioni più incisive per denunciare il mancato operato dei responsabili del mancato risanamento dei territori, che continua a mettere a rischio la vita e la incolumità delle persone. "Siamo decisi ad attuare il voto di protesta che non significherà astensione dal voto oppure il non voto. Andare ai seggi è un dovere morale e lo dobbiamo - spiega Annalisa Iaccarino, una dei rappresentanti del comitato - a quanti nel terremoto ci hanno lasciato la vita ed a tutti noi che abbiamo perso le case e le attività commerciali. Il semplice annullamento della scheda andrebbe a favore comunque di chi beneficerà del premio di maggioranza e questo non ci sta bene, in quanto noi non protestiamo contro un partito, ma contro la politica nel suo insieme che finora non ha fatto nulla per venirci incontro e risolvere i nostri problemi. Io a tanti altri faremo mettere a verbale nei seggi elettorali il nostro grido di protesta".L'arma della protesta resta dunque la sola a disposizione di migliaia di cittadini che a sette mesi dal sisma continuano a vivere in anguste stanze d'albergo, fra infiniti disagi e con la prospettiva che oramai diventa sempre più un miraggio di tornare alle proprie case. Di recente il Governo ha prorogato di altri 180 giorni lo stato di emergenza nei territori terremotati dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Ma si tratta di provvedimenti tesi a tamponare la quotidianeità di una situazione che rischia di deflagrare. Fra un mese circa gli alberghi che ospitano gli sfollati dovranno riaprire per il lavoro della prossima stagione turistica e non si capisce dove potrà essere ospitata tanta gente che non può far rientro alle proprie case. Oltre al rischio di un grave danno all'economia lavorativa dell'intera isola, le stesse strutture ospitanti rischiano di non ricevere i contributi alloggiativi promessi dalla Stato. Sono una decina gli alberghi che per pregressi problemi gestionali non hanno la dichiarazione Durc in ordine e quindi non possono a norma di legge ricevere i contributi previsti dalle casse pubbliche, nonostante da mesi stanno garantendo a proprie spese la ospitalità a chi è rimasto senza un tetto.