iocorroincasa, donati al Cotugno 3mila euro: contro il coronavirus c'è anche il campione Maddaloni

Circa tremila euro verranno donati all’ospedale Cotugno, per la ricerca contro il Coronavirus, da 300 atleti di società podistiche della regione, che parteciperanno domenica prossima ad una maratona virtuale nelle proprie abitazioni., trasmessi sulla posta elettronica dall'Atletica Afragola, società che coordina l’originale iniziativa, in collaborazione con l’Associazione presidenti dei team di atletica leggera. La sfida comincerà alle 9. Il contributo per aderire all’evento #iocorroincasa viene versato con pagamento elettronico su un apposito conto corrente; la somma finale verrà poi accreditata all’Azienda ospedaliera dei Colli.Gli sportivi indicheranno nel modello d’iscrizione la distanza da percorrere nella propria abitazione, correndo sul tapis roulant, lungo terrazzi o balconi o addirittura tra stanze e corridoi. Non vi sono limiti di tempo per concludere la prova. Tra gli iscritti l’ex olimpionico di judo, maestro di sport e di vita di Scampia, che correrà per un chilometro. Al termine della fatica sportiva di solidarietà gli atleti condivideranno foto e video sui social, commentando con gli amici le rispettive prestazioni.