Ipermercato Auchan venduto «a sorpresa»: è sciopero a oltranza. I francesi lasceranno la Campania

Martedì 3 Aprile 2018, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 08:59

L'ipermercato Auchan ubicato a via Argine è stato venduto a un'altra società, la "Sole 365" di Castellammare di Stabia, senza che i sindacati e i lavoratori ne sapessero qualcosa. I sindacati di categoria, Uiltucs e Filcams, hanno ricevuto la notizia stamattina ed è scattato lo sciopero a oltranza da parte dei 138 lavoratori. L'ipermercato è chiuso. A ogni modo la galleria commerciale apre e resta nella mani della multinazionale francese. "La Sole rileverà soltanto una parte del personale e non applicherà il contratto del commercio - denuncia Rodolfo Plesinger, della segreteria regionale Uiltucs - per cui adesso si sono aperti seri problemi occupazionali, salariali e dei diritti dei lavoratori. Questo è il primo di una serie di iper dell'Auchan che saranno ceduti".Sono 22 gli ipermercati a rischio in tutta Italia. Tra questi ci sono quelli di via Argine a Napoli e Catania. Ma la multinazionale ha intenzione innanzitutto di lasciare la Campania per cui ha preannunciato che le vendite nel prossimo futuro riguarderanno anche gli altri quattro ipermercati di Nola, Giugliano, Mugnano e Pompei, dove lavorano complessivamante 700 persone.