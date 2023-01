Irreperibile dopo la scarcerazione: arresto bis a casa della figlia

Era a casa della figlia, quando è stato arrestato. Mario Reale, 53 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, si trovava nell'abitazione a Napoli ed era insieme con i tre fratelli. L'uomo, assieme ad altri 37, è destinatario di un provvedimento giudiziario emesso nel maggio 2021: scarcerato a giugno di quell’anno, si era reso immediatamente irreperibile.

Dal luglio 2022 la misura cautelare nei suoi confronti era stata, però, ripristinata, in sede di indagini preliminari. L'indagato, così come gli altri, ovviamente, può impugnarlo, far valere la sua verità ed è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.