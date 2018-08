Ischia un anno dopo, blitz di Di Maio sull'isola: incontro coi sindaci e il commissario per la ricostruzione

Martedì 21 Agosto 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 11:11

ISCHIA - Luigi Di Maio sarà a Ischia nella giornata di oggi. Il vicepresidente del Consiglio sbarcherà nelle prossime ore a Casamicciola Terme dove, in occasione del primo anniversario del terremoto, assieme al neo nominato commissario alla ricostruzione, Carlo Schilardi, al commissario per l'emergenza Giuseppe Grimaldi e al direttore nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, parteciperà a un incontro ristretto con i sindaci per riaffermare l'impegno del governo sui temi della ricostruzione e degli ulteriori provvedimenti a sostegno della popolazione colpita dal terremoto del 21 agosto dell'anno scorso.Il blitz di Di Maio a Ischia sarà anche l'occasione per gli attivisti isolani del Movimento 5 Stelle e per la portavoce di Casamicciola Terme, Caterina Iacono, di consegnare al vicepremier e allo stesso Schilardi un promemoria sulla situazione di Casamicciola a un anno dal terremoto, con alcune indicazioni di massima che la rete locale pentastellata ritiene essenziali per avviare una proficua collaborazione tra la realtà locale nel suo insieme e il tavolo di lavoro che Schilardi creerà fin dai prossimi giorni.