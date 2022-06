I carabinieri di Ischia, su impulso della polizia criminale Sirene, hanno individuato e arrestato Cristiano Augusto Morgado, 45enne portoghese. In vacanza sull’isola, l'uomo era ricercato dalle autorità svizzere. Tra i reati contestati, una truffa da un milione di franchi commessa in Svizzera. Morgado è ora in attesa di estradizione.