Mercoledì 16 Gennaio 2019, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si è visto davanti i Carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione al 112 perché era andato in escandescenze, ha aggredito la pattuglia intervenuta nella sua abitazione a Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia, gettando nei loro confronti benzina contenuta in una tanica ed appiccando il fuoco. Poi si è dato alla fuga. I militari, illesi, hanno comunicato alle altre pattuglie la direzione di fuga dell'uomo.Dopo pochi minuti di serrate ricerche nella zona, é stato rintracciato e fermato da una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile. Mentre veniva condotto in caserma, ancora in forte stato di agitazione, ha danneggiato con diversi calci la portiera destra posteriore dell'autoradio. Alla fine l'uomo, 30 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, danneggiamento aggravato ed evasione (si trovava infatti ai domiciliari). Ora è in carcere a Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida.