Ischia, blitz della polizia in spiaggia: sequestrati 24 lettini e 10 ombrelloni

Giovedì 26 Luglio 2018, 10:19

Questa mattina i poliziotti del commissariato di Ischia hanno denunciato in stato di libertà il titolare di uno stabilimento balneare per abusiva occupazione dello spazio demaniale. In particolare, gli agenti hanno constatato un’occupazione abusiva di fronte al mare per una metratura maggiore rispetto a quella stabilita dalla concessione, con la pedana in legno antistante lo stabilimento maggiore di 1,10 metro rispetto a quanto previsto dalla concessione.Lo scorso 12 luglio il titolare della concessione era già stato diffidato oralmente per alcune inadempienze, e ora è stato denunciato in stato di libertà con il sequestro di 24 lettini prendisole e 10 ombrelloni utilizzati per l’occupazione abusiva del demanio non in concessione.