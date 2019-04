Ischia, cadavere di donna ritrovato sugli scogli di Forio: incidente o suicidio?

Domenica 28 Aprile 2019, 13:56

Il cadavere di una donna di 74 anni di Casamicciola è stato trovato tra gli scogli della spiaggia di San Francesco a Forio d'Ischia. A ritrovare il corpo, riverso in mare e bloccato negli scogli, il bagnino di uno stabilimento termale che ha avvisato i carabinieri.La donna era scomparsa da casa nella serata di ieri, uscita per andare a trovare un'amica dalla quale non si è mai recata. Per questo motivo i familiari ne avevano denunciato la scomparsa.In questo momento i carabinieri stanno attendendo il via libera del magistrato di turno per la rimozione del corpo dalla spiaggia. Secondo fonti investigative, potrebbe essere accaduto un incidente o suicidio, ma sarà comunque l'autopsia a stabilire le cause della morte