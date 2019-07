Ischia, ubriachi alla guida: quattro denunciati dai carabinieri

Lunedì 1 Luglio 2019, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante il fine settimana i carabinieri di Ischia hanno denunciato 5 persone, 4 delle quali per guida sotto l’effetto dell’alcool. Sono un 29enne di Forio che guidava con un tasso alcolemico di 1,4 grammi di alcool per litro di sangue, un 51enne di Casamicciola sorpreso con un tasso di 2,16 g/l, un 24enne di Casandrino il cui valore era di 1,54 g/l e un 46enne di Barano d’ischia che invece guidava pur avendo un tasso pari ad 1,12 g/l.Denunciato invece per resistenza a pubblico ufficiale un 28enne di Napoli perché, alla guida di uno scooter, alla vista dei carabinieri impegnati in un posto di controllo a Casamicciola non si è fermato all’alt ed è fuggito. è stato tuttavia rintracciato poco dopo e denunciato.nel corso del servizio i carabinieri hanno inoltre segnalato al prefetto 6 persone (5 ragazzi e un adulto) trovati in possesso di droga in modiche quantità: complessivamente sono stati sequestrati circa 15 grammi di hashish.