Ischia, vernice bianca sulla spiaggia di Cava dell'Isola: la scia porta a una struttura turistica

Nella mattinata odierna personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio d'Ischia, in servizio di vigilanza ambientale e demaniale sul territorio, è intervenuto presso la spiaggia di Cava dell'Isola, dove è stata segnalata la presenza di materiale liquido di colore bianco, verosimilmente dovuto alla presenza di vernici. L'intervento immediato ha consentito di risalire al punto di provenienza del liquido, che dall'arenile giungeva fino ai pressi di una struttura turistico-ricettiva situata in zona, la quale era stata recentemente interessata da lavori di manutenzione delle pareti esterne con pittura di colore bianco. Il personale della Guardia Costiera, dopo aver effettuato l'accesso presso la struttura, ha provveduto ad acquisire tutti gli elementi necessari per le successive azioni di competenza al fine di accertare le eventuali responsabilità.