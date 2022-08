Ischia, questore dispone chiusura per un mese della discoteca Valentino: «Così non riapriremo più»

Il questore di Napoli ha disposto la chiusura per un mese del Valentino, la storica discoteca di Ischia Porto. Il provvedimento è stato emesso su richiesta del dirigente del commissariato di Polizia isolano, il vice questore Ciro Re, a seguito di una serie di irregolarità riscontrate a seguito di controlli effettuati nelle scorse settimane.

«Faremo certamente ricorso al Tar - ha detto il titolare del noto locale, Marcello Bondavalli - contro un provvedimento iniquo che arriva dopo due anni di stop per il covid e per un episodio (una presunta rissa tra un cliente e dei buttafuori) su cui l'autorità sta ancora indagando. Dopo 45 anni di attività pensiamo seriamente di non riaprire». Nei giorni scorsi, nonostante l'ingente spiegamento di uomini messo in campo dalle forze dell'ordine, sono stati diversi gli episodi di cronaca verificatisi sull'isola soprattutto nelle zone della movida.