Ischia, fitti senza dichiarare l'identità degli alloggiati: raffica di denunce

Serrati controlli sull'isola di Ischia, nell'ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli.

I militari hanno controllato 36 appartamenti, di cui quattro proprietari sono stati denunciati per aver fittato le proprie abitazioni senza comunicare l'identità degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza.

Denunciati due minori, che durante un controllo nella zona portuale, sono trovati in possesso di un coltello a serramanico e di uno sfollagente telescopico; denunciato anche un quarantenne trovato in possesso di 200 ml di metadone, in due flaconi privi di etichetta, e di una dose di marijuana e un bilancino di precisione.

Stessa sorte per un 45enne, denunciato per un furto in un'abitazione commesso lo scorso 2 agosto ai danni di un'anziana.

Due i locali sanzionati per violazione dell'ordinanza comunale sulle emissioni sonore: riproducevano musica ad alto volume oltre le ore 2.

Inoltre sono state registrate 12 le multe notificate ad automobilisti incoscienti.