Ischia: controlli dei Nas in 7 stabilimenti termali, sequestri e multe per 6mila euro

I carabinieri del Nas di Napoli hanno effettuato sull'isola d'Ischia una serie di ispezioni igienico-sanitarie presso stabilimenti termali per verificare la salubrità delle acque termali utilizzate, la presenza di personale qualificato, l'igiene degli alimenti, la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il possesso dei necessari titoli autorizzativi e il rispetto dell'attuale normativa correlata all'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2.

I controlli hanno interessato 7 strutture, 6 delle quali sono risultate non conformi. I carabinieri hanno interdetto la balneazione all'interno di una vasca annessa a uno stabilimento termale interno a un hotel poiché, a seguito di campionamento delle acque, le stesse sono risultate positive per contaminazione chimica. Sequestrati alimenti e bevande per mancata rintracciabilità alimentare. Elevate sanzioni amministrative per complessivi 6mila euro.