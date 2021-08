Ischia, controlli durante la settimana di Ferragosto: 1547 persone identificate

Durante la settimana di Ferragosto sull'isola d'Ischia sono stati effettuati numerosi controlli finalizzati a garantire la sicurezza di residenti e turisti.

I poliziotti hanno identificato 1547 persone, controllato 602 veicoli e 155 imbarcazioni e, contestato 20 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica.

Inoltre, in località Serrara Fontana, un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per la violazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola verde.

Le attività di controllo sono state svolte dagli agenti del commissariato di Ischia e dagli acquascooteristi dell’ufficio prevenzione generale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania.