Ischia, controlli nelle strutture ricettive: denunciato un albergatore 60enne

Lo scorso weekend, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno eseguito un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva di via Pendio di Lapillo a Ischia dove hanno verificato che il proprietario, un 60enne di Ischia, non aveva registrato tre ospiti e per tale motivo è stato denunciato per omessa comunicazione degli ospiti all’autorità di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso, in una stanza del seminterrato, un uomo privo di documenti il quale, una volta identificato per un 31enne dello Sri Lanka, è risultato irregolare sul territorio nazionale e lo hanno denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.