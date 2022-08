Ischia, controlli tra i ragazzi nelle strade della movida

Movida al centro dei controlli a Ischia, dove sono state identificate 328 persone, controllati 160 veicoli e contestate 19 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, utilizzo di telefono cellulare durante la guida e ritirate 3 patenti di guida per sorpasso non consentito.

Ancora: i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e, contestualmente, gli hanno ritirato la patente di guida. E gli operatori hanno anche arrestato un 32enne di Guidonia in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lunedì dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma: condannato alla pena di 2 anni, 2 mesi e 13 giorni di reclusione e a una multa di 667 euro per il reato di rapina commesso a Colle di Tora nel 2012.