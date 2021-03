Ischia «Covid free» e il pass vaccinale: la ricetta dell'isola per attirare i turisti

Per far ripartire e presto il «sistema Ischia», motore dell'economia turistica campana, occorre rendere concretamente l'isola «covid free». Dalla proposta di introdurre un «pass vaccinale» per favorire e sveltire l'ingresso di turisti e villeggianti, alle vaccinazioni: subito, e per tutti i lavoratori del comparto alberghiero, della ristorazione e dei trasporti, anche quelli marittimi.



LE PROPOSTE

È questo il pacchetto di proposte che i sei sindaci dell'isola e i rappresentanti delle categorie (albergatori e termalisti in testa) hanno presentato nella mattinata di ieri all'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, nel corso dell'incontro che si è svolto a Ischia. Una accelerazione sulle proposte operative in merito a progetti e iniziative da finanziare grazie ai fondi del Recovery Fund, è quanto invece rappresentato da Casucci, che ha auspicato una più stretta sinergia fra il «sistema Ischia» e il Governo regionale.

All'incontro, introdotto dall'assessore Lucia Fortini, hanno dunque preso parte anche i rappresentanti di categoria. Per la Federalberghi, il presidente Luca D'Ambra ed Ermando Mennella e per Confindustria Turismo, il presidente della sezione napoletana Giancarlo Carriero. A seguire le rappresentanze di tour operator, agenzie di viaggio, commercianti, artigiani. «Occorre accelerare sulle vaccinazioni di tutti i lavoratori del settore alberghiero, per arrivare a una buona copertura prima dell'estate, perché ha detto Giancarlo Carriero la ripresa del turismo e dei flussi è oramai indiscutibilmente legata al tema della sicurezza. I turisti, soprattutto quelli che arrivano dalle regioni del Nord e dall'estero, da paesi come Germania, Francia, Russia e soprattutto Stati Uniti, in cima alle loro priorità stanno mettendo quella di andare in vacanza in località e strutture covid free. Oramai non basta vendere sole, mare e terme. I vacanzieri dell'era post pandemica pretendono innanzitutto sicurezza. E si dirigeranno solo verso le destinazioni che daranno loro ampie garanzie».



TEMPI RAPIDI

Dare la possibilità, prima e non dopo l'estate, di vaccinare i lavoratori alberghieri e quelli della ristorazione. Ma anche quelli del comparto dei trasporti, compresi i marittimi. «Non avrebbe alcun senso non vaccinare il personale viaggiante di navi e aliscafi operanti sulle tratte del golfo. Cosa significherebbe garantire strutture alberghiere covid free se poi i turisti non sanno se fidarsi e se la loro sicurezza viene tutelata oppure no durante i trasferimenti?», ha detto Francesco Del Deo, sindaco di Forio, intervenuto anche nella sua veste di presidente nazionale dell'Ancim isole minori. Già nei giorni scorsi, proprio come rappresentante Ancim, Del Deo ha trasmesso alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero della Salute, una specifica richiesta a tutelare le popolazioni delle isole minori, i lavoratori e le imprese ed ovviamente in primis, i turisti.



Ha trovato buona accoglienza fra gli operatori del settore, anche l'ipotesi di istituire una sorta di «pass vaccinale» per consentire corsie preferenziali all'imbarco e per l'accoglienza nelle strutture. L'idea non è del resto nuova, considerato che il governatore della Regione Sardegna, dopo aver proposto già l'estate scorsa una sorta di passaporto sanitario in ingresso, è nuovamente tornato alla carica nei giorni scorsi. «L'ipotesi di una card vaccinale sta diventando realtà già in alcuni paesi come gli Stati Uniti, e diventa necessaria per accedere liberamente a determinati servizi ed in prospettiva anche per il trasporto aereo. Ed a quanto pare hanno fatto rilevare gli albergatori anche l'Unione Europea ne sta discutendo e sembra convincersi che sia fondamentale certificare questo importante presidio di sicurezza collettiva».



