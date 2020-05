Ischia, denunciato un uomo per detenzione di droga: pronta per essere spacciata

Gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo a Barano d’Ischia presso un’abitazione in cui hanno trovato una persona in possesso di una busta di marijuana per un peso di circa 40 grammi. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA