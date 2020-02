Muro, cancello e via d'accesso abusivi: anziana denunciata a Casamicciola

Continua l’attività dei carabiniri forestali della Stazione di Casamicciola volta a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio a Ischia. I militari hanno denunciato B.F., 74enne incensurata per aver costruito due muretti di contenimento e installato un cancello senza alcuna autorizzazione.

La donna aveva anche spianato una porzione di terreno di proprietà comunale per la costruzione di una stradina di accesso alla proprietà. Per tale motivo è stata denunciata anche per invasione di terreno altrui.

