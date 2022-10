Ischia e Procida, pescatori di frodo sorpresi nel Regno di Netturno

Servizio a largo raggio a Ischia e Procida, anche per la prevenzione e la repressione della pesca di frodo. In azione i carabinieri che hanno identificato 118 persone e controllato 62 veicoli. Misura aggravata per un 33enne già sotto posto alla messa in prova.

In particolare, i militari hanno denunciato due persone, un 50enne e un 47enne, per concorso in attività di pesca subacquea non consentita nell'area marina protetta “Regno di Nettuno”: a bordo di un gommone, effettuavano pesca in apnea. Possedevano pure 8 fucili arbalete e altri arnesi da sub che sono stati loro sequestrati.

Denunciato, poi, un 39enne sorpreso a bordo di una E-bike con acceleratore modificato (per questo, sequestrata): nelle sue tasche, un coltello a serramanico di 18 centimetri. Ancora: due consumatori di sostanze stupefacenti segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di droga. Focus anche sul rispetto del codice della strada con 18 sanzioni che parlano di guida senza patente, uso alla guida con telefono cellulare, mancata revisione e sorpasso non consentito.