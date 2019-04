Mercoledì 24 Aprile 2019, 10:05

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio i Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno denunciato per detenzione di documenti falsi un 14enne di Napoli trovato in possesso a Ischia di una carta d’identità falsa.Un 23enne del Niger domiciliato a Procida e ospite nell’ambito di un progetto di accoglienza dovrà invece rispondere del furto aggravato di una bicicletta perpetrato a Procida il 22 aprile scorso.Sottoposto a controlli un Hotel di Ischia porto. Nella struttura è stata accertata la presenza di 11 lavoratori irregolari su 11.Contestate 11 infrazioni al Codice della Strada per utilizzo di telefonino alla guida e segnalati 2 individui alla Prefettura per utilizzo di sostanze stupefacenti (sequestrati 1,1 grammi di hashish).