Ischia, arrivano i grandi yacht e il Punta Molino diventa «doc»

Dal megayacht dello sceicco miliardario al panfilo che fu di Onassis e Jaqueline Kennedy, fino all'albergo che unico in Campania è stato recensito dalla più importante catena editoriale mondiale del turismo di lusso. E ancora, l'albergo prestigioso, da sempre perla incastonata sul mare di Sant'Angelo, che festeggia il suo ingresso nel mondo dorato dei cinque stelle. Segnali importanti per l'isola di Ischia, dove l'imprenditoria turistica da tempo ha deciso di mettersi in gioco per migliorare i servizi e puntare anche a quello che viene definito il turismo di qualità. Il lusso ha sempre il suo fascino e se non fosse bastata l'attenzione che ha suscitato la presenza a Lacco Ameno del mitico Cristina, il panfilo della Dolce Vita che appartenne a Onassis, tanti turisti e curiosi ieri si sono radunati sulle terrazze a mare dello Strand Delfini, alla baia di Cartaromana, per ammirare e fotografare l'Al Mirqab il lussuoso yacht dello sceicco Al Thani, potentissimo emiro del Qatar, miliardario del petrolio e presidente del club calcistico francese Paris Saint Germain, che ha gettato le ancore a poche decine di metri dal monumentale Castello Aragonese. A bordo di due motoscafi, lo sceicco Al Thani e i suoi ospiti si sono quindi diretti all'esclusivo Giardini Eden, il ristorante di Nadia Germani, per il pranzo e poi a Sant'Angelo, per la cena in piazzetta al Pescatore di Paolo Iacono.

Sant'Angelo perla turistica dell'isola d'Ischia ed è qui che l'ex campione mondiale della pallanuoto Franco Porzio ha avviato la sua nuova attività di imprenditore turistico, acquisendo il Parco termale del Tropical, mentre sempre sul mare del caratteristico borgo marinaro, il Miramare l'albergo preferito dell'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo gli importanti investimenti operati dalla proprietà, ha fatto il suo ingresso fra gli alberghi a cinque stelle di lusso. E poi c'è chi entra nel cuore e anche nel portafoglio di milioni di potenziali turisti, mettendo in campo gentilezza, garbo e disponibilità verso la clientela. È il caso del Grande Albergo Punta Molino, prima struttura turistica della Campania ad essere stata accolta nell'abbraccio di quel colosso mondiale che è il brand editoriale Condè Nast. A distanza di quattro anni dal G7 dei ministri dell'Interno qui ospitato, il cinque stelle di lusso coglie adesso un ulteriore traguardo ottenendo di fatto una vera e propria certificazione di alta qualità, per la struttura, per la location e per i servizi alla clientela. Ma a sostenerne e a spingerne l'ingresso nel palmares divulgativo e promozionale di milioni di lettori sparsi fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, è stata decisamente la qualità giudicata «assai elevata di rapportarsi ad ogni esigenza della clientela». «Buona la struttura, suggestiva la location sul mare di Ischia e con vista Castello Aragonese, servizi ottimi a partire dalla cucina. La nostra - dice subito Gianna Illari di Condè Nast U.K. - è sempre una analisi capillare, assai attenta e soprattutto senza indulgenze». Ma non si tratta solo di analisi tecnica. «Ciò che ci ha convinto a promuovere l'albergo diretto da un grande professionista come Fulvio Gaglione nella ristrettissima e selezionata cerchia di eccellenze proposte dal nostro brand al suo immenso pubblico - conclude Illari - è quel mix di gentilezza, cordialità e disponibilità che abbiamo potuto rilevare sia di persona che nei giudizi degli ospiti di questo albergo».