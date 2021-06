Ischia, estate tranquilla: stop a monopattini, affitto selvaggio e camerieri «petulanti»

Quattro ordinanze per rendere l'estate di Ischia Porto tranquilla e la vacanza di qualità: le ha firmate il sindaco Enzo Ferrandino dopo un summit con le forze dell'ordine e con l'obiettivo di assicurare al comune capoluogo vivibilità e sicurezza di notte e di giorno. Un ventaglio di provvedimenti che iniziano con la disciplina della diffusione della musica nei locali pubblici, differenziata per periodo e tipologia: nei bar e ristoranti sarà permessa sino all'una di notte in questo periodo e poi fino alle due ad agosto e nei weekend di settembre quando sarà possibile diffondere musica fino alle 22.00 anche negli stabilimenti balneari; per le discoteche invece resta lo stop alle 5.00 valido per l'intero territorio nazionale.

Con l'ordinanza numero 92/2021 viene messo ordine nel settore dei fitti estivi, un fenomeno storicamente diffusissimo sull'isola verde, e per il quale vengono fissati oggi principi importanti. Per poter essere fittati gli immobili, oltre alle dotazioni minime fondamentali dovranno avere una superficie abitabile di almeno 28 metri quadrati ed assicurare almeno 10 metri quadrati a ciascun occupante; i proprietari degli immobili dovranno comunicare i nomi degli affittuari e di tutti gli occupanti dell'abitazione compresi gli ospiti non occasionali. Divieto assoluto di fitto per persone colpite da foglio di via obbligatorio o altro provvedimento della autorità di pubblica sicurezza.

Giro di vite anche per l'uso di monopattini e bici elettriche che non potranno circolare nelle piazze, nelle strade inserite nelle ZTL durante il periodo di attivazione, nonché nei giardini comunali, con deroghe per i residenti ed i lavoratori ma solo per mezzi che non superino i 6 chilometri orari. All'interno delle ztl e nelle aree pedonali, nei giardini pubblici il divieto di circolazione è esteso anche all'uso di hoverboard o skateboard elettrici.

Con l'ordinanza 94 infine stop anche a camerieri e commessi «petulanti», quelli cioè che possono disturbare la tranquillità dei turisti proponendo insistentemente la vendita di prodotti o la cena in uno dei numerosi ristoranti soprattutto della Riva Destra del porto ischitano; nel provvedimento si legge che è vietato «svolgere su aree e suoli pubblici, in concessione e private ad uso pubblico qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi». «Vogliamo restituire serenità e qualità alle vacanze dei nostri ospiti», dice il sindaco Ferrandino che assicura controlli serrati e continui per il rispetto delle ordinanze per tutta l'estate.