Ischia, falsifica la carta di identità a 16 anni per andare in discoteca

Falsifica i documenti per andare in discoteca a Ischia. Ma il 16enne napoletano viene fermato subito dopo lo sbarco dai carabinieri: perquisito, nelle tasche ha anche un coltello a serramanico di 22 centimetri. Con la carta di identità risultata contraffatta. Tutto sequestrato.

Sempre a ischia, una turista 44enne ubriaca è stata denunciata perché fermata al volante dell'auto, e quattro ragazzi sono stati segnalati alla prefettura per uso di stupefacenti; 29 le sanzioni elevate per divieto di sbarco, per mancata revisione, sorpasso oltre la striscia continua, divieto di sosta, per patente scaduta, mancato utilizzo del casco e per uso del telefono cellulare durante la guida.