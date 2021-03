Ischia, festa clandestina per i 18 anni: 12 ragazzi multati, hotel chiuso cinque giorni

Festa «clandestina» ieri alla vigilia della zona rossa nell'isola di Ischia. Dodici giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri. Erano le 22:30 circa e in 12 - 8 maggiorenni e 4 minorenni - festeggiavano il 18mo compleanno di uno di loro in un hotel di Forio d'Ischia.

Quando i militari della locale stazione sono intervenuti hanno sanzionato i presenti e anche il titolare della struttura, poi chiusa per 5 giorni.

