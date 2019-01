Lunedì 14 Gennaio 2019, 17:20

Potrebbe essere stata la forte corrente ad aver trasportato i banchi di gamberetti verso la spiaggia di San Montano, sull'isola d'Ischia. È questa l'ipotesi formulata da Antonino Miccio, direttore dell'Area marina protetta Regno di Nettuno. «Nei fondali dell'Area marina protetta - spiega Miccio - sono presenti particolari conformazioni geologiche che degradano in veri e propri canyon sottomarini in più punti. Proprio davanti la spiaggia di San Montano, a circa 1,5 miglia, si aprono le testate del complesso del canyon di Cuma, zona particolarmente frequentata da cetacei, e per tale motivo definita come zona D di protezione dell'Amp, che qui trovano condizioni favorevoli di nutrimento».Allo stato attuale, spiega Miccio, «non si hanno ancora notizie ufficiali sulle cause del fenomeno, ma dai campioni prelevati per le analisi, a cura della Stazione zoologica Anton Dorhn, sembrerebbe si tratti di krill mediterraneo, specie di cui i canyon sottomarini sono ricchissimi. Questa specie va incontro a migrazioni notturne e spesso, a causa di forti correnti, una parte dei banchi può essere trasportata verso riva e finire spiaggiata. In attesa di riscontri ufficiali, questa tesi sembra la più attendibile a spiegare il massiccio spiaggiamento avvenuto», conclude Miccio.