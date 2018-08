Beccati! In queste ore le telecamere mimetiche stanno scattando numerose foto immortalando ignari trasgressori intenti a liberarsi della propria immondizia, in orari e con modalità non rispettose delle ordinanze vigenti in materia

. Questo il post del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino su Facebook che sta spopolando in queste ore.

È incredibile la disinvoltura con la quale, persone abituate a lamentarsi della scarsa igiene urbana o della carenza di decoro, si prodighino nel conferire alla carlona i propri rifiuti. Sono stati elevati in pochi giorni più di sessanta verbali. È inutile ribadire che si tratta di molti nostri concittadini. Talvolta anche opinion maker sui social







Lunedì 13 Agosto 2018, 13:09

