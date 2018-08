Martedì 7 Agosto 2018, 11:37

Un inizio di agosto decisamente all'insegna del recupero delle presenze turistiche a Ischia e Procida, che rispetto alle settimane precedenti fanno registrare un netto aumento. Una rivincita dopo il periodo buio seguito al terremoto di Casamicciola e Lacco Ameno. Nel frattempo sull'isola verde c'è attesa per la visita del premier Giuseppe Conte per il 29 agosto; inizialmente era annunciata la sua presenza per il 21, anniversario del sisma, insieme con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, poi l'appuntamento è stato rinviato a fine mese. Previsto il sopralluogo nella zona rossa e un incontro con gli amministratori per fare il punto sugli interventi del Governo.GLI SBARCHIPer quanto riguarda Ischia, il primo weekend di agosto ha fatto segnare stando alle cifre ufficiali fornite dalla Guardia Costiera un flusso di arrivi e partenze in linea con l'anno precedente, con porti letteralmente presi d'assalto. «Dal 3 al 5 agosto nei porti isolani riferisce il neo incaricato Comandante Andrea Meloni del Circomare Ischia - si sono contati 35.840 passeggeri in arrivo e 27.844 in partenza». Nonostante i numeri dell'afflusso, le forze dell'ordine segnalano che tutto si è svolto in sicurezza e senza criticità grazie alla presenza ed al controllo assicurato sui porti dalla guardia costiera, la polizia locale, la polizia, carabinieri. Anche a Procida i numeri fra arrivi e partenze sono lusinghieri e confermano il trend di crescita del turismo stanziale rispetto al classico «mordi e fuggi». Se nei primi giorni dell'agosto 2017 gli arrivi furono 8611 e le partenze 7331, questa volta gli arrivi sono stabili (8.517), mentre le partenze scendono a 6.347, facendo segnare un migliaio di presenze fisse in più sull'isola.L'ACCOGLIENZABene a Ischia gli alberghi, dove l'arrivo dei vacanzieri italiani e napoletani compensa la flessione sul mercato turistico estero, tradizionalmente in calo in questo periodo estivo di maggiore affollamento delle località balneari più gettonate. Buoni affari anche per ristoranti e stabilimenti balneari, a denunciare qualche criticità su Ischia è la rete del commercio. «Abbiamo registrato in questi primi giorni di agosto e rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente afferma Marco Bottiglieri presidente dell'Aicom un calo di vendite stimabili attorno al 10/15%». Alberghi in linea con gli anni precedenti dunque, un calo si verifica sul mercato delle affittanze estive. Il dato però viene preso positivamente perché è questo il primo anno che come confermano anche i numerosi controlli da parte delle forze dell'ordine non si stanno verificando problemi di ordine pubblico.IL DECORO«La situazione sembra essere più tranquilla e non solo qui a Ischia, ma anche a Lacco Ameno e Forio conferma il sindaco Enzo Ferrandino anche se non mancano cafoni e molestatori della quiete pubblica». E per rafforzare il contrasto alle cattive abitudini che ledono l'immagine della nota località turistica, dopo l'ordinanza che vieta i panni stesi ad asciugare da finestre e balconi del centro urbano (corso Vittoria Colonna, via Roma e nel borgo di Ischia Ponte). il sindaco ha anche vietato di circolare scalzi, a torso nudo o in bikini nelle strade del centro storico. Per i trasgressori, sono previst multe da 25 fino a 500 euro.GLI AMBULANTIA proposito di cattive abitudini e disturbo della quiete pubblica, c'è da notare che dalle spiagge di Ischia, Forio ed anche di Sorrento (i tre comuni che beneficiano in Campania dei fondi legati al progetto «Spiagge Sicure» del Ministero dell'Interno) sono scomparsi i venditori ambulanti abusivi e le massaggiatrici cinesi. Dal primo agosto sono in servizio i vigili assunti per tre mesi grazie al progetto del Ministero ed i controlli sono tali da scoraggiare gli abusivi. A Sorrento, in particolare, il servizio di controllo viene effettuato «a monte», cioè nella stazione Circum, in modo da bloccare gli ambulanti carichi di merce contraffatta nel momento in cui scendono dal treno.