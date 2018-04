CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Aprile 2018, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 09:12

ISCHIA. Operazione trasparenza per il dopo-terremoto di Casamicciola. Non c'è tregua per gli amministratori locali che puntano sul rigore per rilanciare la propria azione e affrontare le tematiche aperte dal sisma del 21 agosto. Per cominciare, devono offrire garanzie in una prospettiva accettabile agli sfollati che lottano tra disagi e aspettative legittime e, per questo, in un contesto operativo non facile, chiedono il supporto della Guardia di Finanza per scongiurare il rischio di irregolarità, frodi e illeciti. Le Fiamme gialle affiancheranno l'ente locale nella valutazione delle richieste per il Cas, il «contributo di autonoma sistemazione» destinato a quanti hanno perso la casa, la scorsa estate, ma stanno trovando soluzioni in proprio per evitare di essere ospiti di strutture ricettive. Un problema che il Comune termale, al quale sono pervenute circa 850 domande (a Lacco Ameno sono 134; un ventina a Forio), di cui già 500 sono state evase per un ammontare di due milioni di euro di spesa pubblica, sta affrontando con notevole attenzione «per prevenire qualsiasi distorsione», ricorda il sindaco Giovan Battista Castagna. Restano trecento fascicoli ancora da esaminare, ma è su una cinquantina di pratiche nel frattempo che si sono attivate le antenne di controllo dell'ente. Sono state riscontrate anomalie, ad esempio, nel calcolo dei consumi energetici, che gli uffici comunali, segnatamente la polizia urbana che si è dichiarata incompetente, non sono in grado di passare ai raggi x, in dettaglio, per poi sottoscriverne la validazione.Il rischio di errore è dietro l'angolo e preoccupa l'ipotesi che qualcuno possa aggirare le regole e intascare soldi non dovuti. C'è chi li ha definiti «furbetti» - il caso delle false residenze di Amatrice è un riferimento - e le tentazioni non mancano. Per tale motivo, il responsabile dell'ufficio Cas di Casamicciola, Michele Rossano, ha attivato un protocollo d'intesa che affida alla Guardia di Finanza di Ischia il compito spinoso delle verifiche. «Intendiamo evitare qualsiasi tipo di eco mediatica sottolinea Castagna su una partita che vede in gioco innanzitutto la tutela di chi ha le carte in regola. I cittadini lo hanno capito e c'è già chi ha ritirato la domanda, dopo aver riscontrato di non rientrare nei parametri dei beneficiari: è una vera operazione trasparenza, d'intesa con la Protezione Civile e la Guardia di Finanza. Non abbiamo beccato speculatori, anche se sono state rigettate una quarantina di richieste».