Ubriaca e drogata al volante, 24enne finisce contro un muro a Ischia

Venerdì 27 Luglio 2018, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale all'alba sulle strade dell'isola d'Ischia. Una Smart, guidata da una ragazza di 24 anni di Forio d'Ischia, si è scontrata con violenza con un'auto in sosta su via Provinciale Panza, nel tratto che da Forio porta alla frazione di Panza, avvitandosi su se stessa e terminando la corsa contro il muro di cinta della strada.La conducente, risultata positiva all'alcol test e ai cannabinoidi, è in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale Rizzoli. Le altre due ragazze che erano in macchina con lei, di 27 e 29 anni, originarie di Padova e Venezia, hanno riportato ferite alla fronte e al cuoio capelluto.Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Ischia per soccorsi e accertamenti.