Ischia, donna incinta cade dalla finestra: è grave, aperta inchiesta sull'incidente

Una donna di 37 anni residente a Ischia, incinta alla settima settimana, è stata trasportata nel primo pomeriggio con un elicottero del 118 al trauma center del Cardarelli. È in condizioni critiche per fratture multiple riportate agli arti inferiori e all'anca in una caduta dalla finestra da un'altezza di 10 metri. È in corso un delicato intervento chirurgico per ridurre le fratture. L'emoglobina è bassa e la situazione instabile, la prognosi riservata.



I ginecologi dell'unità specialistica del Cardarelli guidata da Claudio Santangelo interverranno in seconda battuta per valutare gli eventuali danni al feto. Per ora non sembrano esserci altre lesioni interne. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica dell'incidente le cui cause sono ancora tutte da accertare. Ultimo aggiornamento: 20:08