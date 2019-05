Ischia, l'isola sfila in corteo per il diritto alla Salute

Sabato 18 Maggio 2019, 11:39

L'isola d'Ischia è scesa in piazza, questa mattina, per difendere il diritto alla Salute. Migliaia di persone hanno aderito alla manifestazione organizzata dal Cudas, il comitato unitario per il diritto alla salute, guidate dal vescovo Pietro Lagnese e dai sei sindaci ischitani, con le delegazioni di Procida e il Comitato per l’ospedale di Procida. Per il riconoscimento dell'isola come zona disagiata, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la necessità di potenziare il personale ospedaliero con bandi d hoc; e, ancora, per evitare la chiusra del Punto nascite, riportare a Ischia l'ambulatorio di Ortopedia, garantire la specialistica ambulatoriale sul territorio; assicurare il funzionamento della struttura di accoglienza per anziani di Villa Mercede e riorganizzare il Centro diurno chiuso; riaprire la Sir per i pazienti psichiatrici e ricostruire i servizi di Salute Mentale oggi negati. Questo il pacchetto di rivendicazioni, sottoscritto anche da Federalberghi, Aicom, Assoforense, Libera, La Stanza, Isole d’Amore, Borsa Verde, vari istituti superiori, le bande musicali, i ciclisti, la Pro loco Lacco Ameno, l'associazione Alberi e Noi, vari gruppi sociali, e a titolo personale tantissimi operatori sanitari. Il corteo si è radunato in Piazza Marina a Casamicciola e si femerà davanti all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.