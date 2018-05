Mercoledì 16 Maggio 2018, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 12:32

La sera di lunedì 14, mentre la statua della patrona Santa Restituta era esposta nella basilica in occasione della sua festa, un uomo vi si era introdotto rubando 2 orecchini, 3 medaglie d’oro, 3 bracciali e una collana d’oro.Immediata la denuncia ai carabinieri della stazione di Casamicciola che hanno subito esaminato le registrazioni di un impianto di videosorveglianza installato nelle vicinanze. I militari hanno così identificato il soggetto, un 28enne di Lacco Ameno, denunciandolo per furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al parroco. È stato poi appurato che parte dei preziosi era già stata piazzata in una gioielleria di Forio; per il titolare è scattata la denuncia per ricettazione.