Ischia, lavoro nero: multati quattro ristoranti, sei operai senza contratto

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno controllato e sanzionato quattro attività commerciali dell’isola verde nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli.

In un bar di Forio è stato individuato un lavoratore in nero sui sette presenti. Per il titolare una sanzione di 3.600 euro.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Rapina nel ristorante giapponese di Portici, arrestato il bandito con... LA SICUREZZA Movida a Napoli, controlli tra i baretti: denunciati due... LA CRIMINALITÀ Rapina nel centro commerciale Auchan di Mugnano, arrestati due...

Nel porto di Ischia, invece, il titolare di un ristorante specializzato in cucina di mare garantiva lavoro “in nero” ad un dipendente su tre. Nel locale mancava anche la cartellonistica obbligatoria sulle disposizioni anti-covid. In questo caso le sanzioni hanno superato i 6.000 euro.

È di 3 lavoratori in nero il bilancio dei controlli in un ristorante e discopub del porto di Ischia. Il titolare dovrà pagare una multa salata di circa 7.400 euro.

Infine, ancora nel comune di Forio, sale il conteggio dei lavoratori in nero impiegati. In un bar della cittadina, dei sei dipendenti, uno non era mai stato regolarmente assunto. Maxi- sanzioni anche per il titolare di quest’attività.

I controlli continueranno oggi e anche nei prossimi giorni.