Una volante del Commissariato di Ischia è intervenuta nel comune di Serrara Fontana per una lite in famiglia. Prontamente l’equipaggio ha bloccato e arrestato un uomo di 54 anni per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate. I poliziotti hanno accertato che vi era stato un acceso litigio tra i due coniugi in seguito al quale la donna aveva riportato delle lievi lesioni cutanee. Gli agenti hanno sequestrato un coltello da cucina che l’uomo aveva tentato di nascondere all’interno del marsupio che indossava.

Venerdì 5 Luglio 2019, 20:16

