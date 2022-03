Ischia, lite per il parcheggio degenera e un 55enne aggredisce i carabinieri

Questa notte i Carabinieri della stazione di Ischia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sono da poco passate le 22 e a piazza Antica reggia, con i bar e le attività commerciali aperte, c’è diversa gente. Gli spazi per i parcheggi però non sono molti, a qualcuno la cosa infastidisce e certe volte la situazione degenera.

E’ il caso del 55enne che tra l’altro era in piazza con una bici. La lite nasce con un altro uomo proprietario di un’auto e il motivo del contendere era manco a dirlo uno spazio per poter parcheggiare. Il buon senso ha lasciato spazio all’istinto con il “biker” che ha aggredito l’altro. Arrivano i Carabinieri ai quali aveva chiesto aiuto la vittima ma il 55enne non si calma e non solo si rifiuta di fornire le proprie generalità ma si scaglia anche contro i militari che con non poca fatica sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Ora l’uomo è in attesa di giudizio mentre la persona aggredita se la caverà con 2 giorni di prognosi.