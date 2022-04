Ischia, ferisce in una lite un uomo con il calcio della pistola e poi fugge: denunciato

Un 58enne di Ischia, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate e uso di armi. L'uomo, nel corso di una lite scoppiata al porto con un'altra persona, avrebbe impugnato una pistola scacciacani e colpito al volto il contendente con il calcio dell'arma, per poi fuggire. L'uomo colpito, un 55enne attualmente ai domiciliari con permesso di uscire per motivi di salute, è stato curato per lesioni e giudicato guaribile dai medici in cinque giorni.

La lite tra i due sarebbe scoppiata, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine per vecchie ruggini mai risolte; in particolare, nel 2018 a Napoli il 55enne avrebbe accoltellato due persone, tra le quali il nipote dell'aggressore. I militari, grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, sono riusciti a individuare il 58enne che è stato denunciato. I Carabinieri hanno anche trovato e sequestrato la pistola, nascosta in un'intercapedine nei pressi della sua abitazione.