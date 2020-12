L’isola d’Ischia e la comunità scientifica internazionale sono in lutto per la scomparsa – questa mattina, per un improvviso malore - di Pietro Greco, 65 anni, giornalista e autore di una molteplicità di importanti opere scientifiche divulgative. Presidente del Circolo Sadoul dell’isola verde, direttore della Summer School del festival internazionale di filosofia di Ischia, laureato in chimica, ha diretto i master in Comunicazione scientifica della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, dove è stato anche project leader del gruppo di ricerca ICS (Innovazioni nella comunicazione della scienza). Dal 2018 era caporedattore del magazine online «Il Bo Live», di proprietà dell'Università degli Studi di Padova.

Pietro Greco, nativo di Barano d'Ischia, è stato dal 2006 al 2008 consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca, Fabio Mussi; socio dell'agenzia di giornalismo scientifico Zadig Roma; conduttore storico del programma Radio3 scienza, e dal 1987 ha collaborato con il quotidiano L'Unità e dal 2007 col quotidiano online Greenreport.it. Dal 2009 ha poi collaborato con il giornale web Scienza in rete di cui è stato condirettore fino al 2018.

