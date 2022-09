Ischia, morto Paolo Mosè: il cronista di giudiziaria paladino nella difesa della sede del tribunale

Si è spento in seguito a un malore improvviso nel corso della notte, nella propria abitazione di Barano d’Ischia, Paolo Mosè, giornalista di cronaca giudiziaria molto noto nell’isola d’Ischia. Era il vicedirettore del quotidiano Il Dispari. Sempre in prima fila nella lunga battaglia per la difesa della piena operatività della sede isolana del tribunale di Napoli, Paolo Mosè nel corso della sua lunga carriera cominciata collaborando con diverse testate napoletane, si era affermato con Il Golfo, lo storico giornale diretto da Domenico Di Meglio che ha segnato un’epoca pionieristica nell’informazione. Fin dalla fondazione, avvenuta nel 2014, ha poi lavorato con «Il Dispari quotidiano delle isole di Ischia e Procida», diretto da Gaetano Di Meglio.