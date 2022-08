Ischia, movida senza controllo: dieci giorni di chiusura per disco-bar

Tolleranza zero per la movida senza controllo ad Ischia dove oggi la polizia municipale ha notificato al disco bar «Mojito» il provvedimento di chiusura per 10 giorni deciso dall'ufficio «Suap» e che sarà effettiva dal 16 agosto.

La chiusura è stata decisa viste le reiterate violazioni all'ordinanza sullo stop alla musica e per quanto previsto dai regolamenti comunali in materia e colpisce uno dei locali della Riva Destra dove nei giorni scorsi lo stesso sindaco Ferrandino fu testimone di una rissa tra giovani, sedata dall'arrivo della polizia che ha in seguito denunciato 3 persone.